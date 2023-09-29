الزوراء يكمل استعداداته لمواجهة الرفاع البحريني في الاستحقاق الآسيوي

2023-09-29 12:55:07 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مشرف فريق نادي الزوراء كريم رزاق أن الفريق سيغادر اليوم الجمعة الى العاصمة البحرينية المنامة لمواجهة فريق الرفاع يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقال رزاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الزوراء أكمل استعداداته لخوض هذه المباراة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري وخاض مباراة تجريبية أمام فريق النفط انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي شهدت ضياع ركلة جزاء لصالح الزوراء أهدرها حسن عبد الكريم ".وأضاف أن "اللاعبين اللذين تم التعاقد معهما في الأيام الماضية هم (أحمد جلال، وكاظم رعد ) لن يستطيعا المشاركة في مباراة الرفاع البحريني كونهما ليسا ضمن قائمة الفريق المرسلة الى الاتحاد الآسيوي".وأوضح أن "النادي استغنى عن خدمات اللاعبين مصطفى محمد وأسعد عبد الله بعد التشاور مع الكادر التدريبي وأبلغ اللاعب مصطفى محمد جبر بالبحث عن فريق آخر كون فرصة مشاركته مع الزوراء أصبحت ضئيلة، أما بشأن اللاعب مصطفى ناظم فهو مستمر مع الفريق ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن الاستغناء عنه".يذكر أن فريق الزوراء خسر مباراته الأولى أمام فريق العربي الكويتي بهدف واحد مقابل لاشيء في المباراة التي احتضنها ملعب البصرة الدولي، فيما فاز فريق الرفاع البحريني على فريق النجمة اللبناني بهدفين نظيفين.