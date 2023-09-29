2023-09-29 13:05:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، بوفاة نزيل ثلايثني في سجن "الحوت" المركزي جنوبي غربي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نزيلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي في سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي غربي مدينة الناصرية من دون معرفة أسباب الوفاة".

واوضح أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

المصدر: بغداد اليوم