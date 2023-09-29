ملف النازحين شبه مغلق في ديالى ولا "فيتو" على العودة

2023-09-29 13:05:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكد عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، عدم وجود "فيتو" على عودة النازحين الى أي منطقة بديالى، فيما اشار الى اغلاق ملف النزوح بالمحافظة.

وقال العنبكي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" ملف عودة النازحين في ديالى مهم جدا من اجل انهاء معاناة الاسر"، لافتا الى "عدم وجود (فيتو) على عودتهم الى اي منطقة".

واشار الى أنه "هناك ثلاث نقاط مهمة يجب الوقوف عندها وهي أن الكثير من الاسر قررت البقاء في مناطق النزوح لاسباب تتعلق بالارزاق والارتباطات الاجتماعية واستقرارها وهناك اسر عادت الى ديالى وعائلات استقرت في مناطق اخرى، اي انها لم تعد نازحة مما يستدعي حسم ملفها لانها بقائها ضمن دائرة النزوح يحتاج الى اعادة نظر".

وبين العنبكي ان" ملف النزوح في ديالى شبه مغلق والجميع متفق على عودة من لم تتلخط ايديهم بدماء الابرياء"، لافتا الى " ضرورة اغلاق ملف من قرروا البقاء والعيش خارج المناطق التي نزحوا منها بارادتهم".

وفي (21 أيلول 2023)، اكد مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى احمد الزركوشي، اغلاق ملف النزوح القسري في اول مدينة بديالى بعد مضي 9 سنوات على تحريرها، والمتمثلة بناحية السعدية.

المصدر: بغداد اليوم