مكتب السوداني: إطلاق استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)

2023-09-29 13:10:05 - المصدر: الفرات نيوز

أطلق المجلس الأعلى للشباب استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)، الذي أعلن عنه في جلسته الأولى المنعقدة في 13 أيلول 2023، وهو برنامج وطني شبابي تطوعي يهدف إلى اختيار وتسمية (3290) شاباً وشابةً من مختلف محافظات العراق تحت عنوان (سفير الشباب)، يمثلون الشباب أمام الحكومة والجهات المعنية، مما يخلق آلية واسعة وفعالة للتواصل والاتصال معهم.

وستعمل الحكومة على تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة ميدانين تنمويين، يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه.

وبإمكان الشباب الراغبين بالترشّح التقديم على هذا الرابط:

‏sufara-alshabab.com