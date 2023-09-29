رشيد من الحمدانية: يجب معالجة الأسباب لمنع تكرار الفاجعة مستقبلا

2023-09-29 13:10:06 - المصدر: الفرات نيوز

أبرز ما جاء في حديث رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية خلال تقديمه العزاء لذوي ضحايا فاجعة الحريق الأليم:

زيارتنا لكم للاطلاع على هذه الفاجعة الأليمة، وهي فاجعة كل الشعب العراقي الذي يقف معكم اليوم.

المهم اليوم رعاية ذوي الشهداء والمفقودين وتقديم أفضل العلاج للمصابين جراء هذه الفاجعة.

الحكومة العراقية بدأت ومنذ اللحظة الأولى للفاجعة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، وهذا واجبنا جميعا، والحكومة جادة من اجل معالجة الجرحى والاهتمام بعوائل الشهداء والمفقودين.

معكم في هذه الفاجعة المؤلمة، ويجب معالجة الأسباب لمنع تكرارها مستقبلا، الامن والاستقرار أولوية لكافة افراد الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته ودياناته.

الرحمة للشهداء وقلوبنا مع الجرحى الراقدين في المستشفيات، ونشارك مشاعر عوائل المفقودين والشهداء والجرحى.