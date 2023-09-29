2023-09-29 13:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

أشار تحليل مبدئي لبيانات الأقمار الاصطناعية الأميركية إلى أن الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) انحسر ووصل إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة هذا الشتاء، مسجلاً رقماً مقلقاً. وبالتزامن مع تحول نصف الكرة الجنوبي إلى مناخ ربيعي، أعلنت “وكالة الفضاء الأميركية” و”المركز الوطني (الأميركي) لبيانات الثلوج والجليد” الإثنين الماضي، أن الحد الأقصى للجليد البحري في […]

ظهرت المقالة جليد سواحل القطب الجنوبي يتراجع إلى أدنى مستوياته أولاً على ايرث نيوز.