2023-09-29 13:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالإعدام لارتكابه جريمة قتل شرقي بغداد. وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالإعدام ( شنقا حتى الموت ) وفق أحكام المادة ٤٠٦ من […]

ظهرت المقالة مكافحة الاجرام: القبض على متهم محكوم غيابيا بالاعدام شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.