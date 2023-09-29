رئيس الجمهورية: الحكومة جادة بمعالجة جرحى فاجعة الحمدانية والاهتمام بعوائل الشهداء

2023-09-29 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أن الحكومة جادة في معالجة جرحى فاجعة الحمدانية والاهتمام بعوائل الشهداء.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل اليوم الى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى".

وأضاف أن"رئيس الجمهورية قدم التعازي في مطرانية (مار بهنام وسارة) إلى عوائل ضحايا فاجعة الحريق الأليمة في قضاء الحمدانية"، مشدداً على"رعاية ذوي الشهداء والمفقودين، وتقديم أفضل العلاج للمصابين جرّاء هذه الفاجعة".

وأكد أن"الحكومة العراقية بدأت ومنذ اللحظة الأولى للفاجعة باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، وهذا واجبنا جميعاً، والحكومة جادة من أجل معالجة الجرحى والاهتمام بعوائل الشهداء والمفقودين".

وتابع أنه"يجب معالجة أسباب هذه الفاجعة لمنع تكرارها مستقبلاً، الأمن والاستقرار أولوية لجميع أفراد الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته ودياناته".

وذكر: "الرحمة للشهداء وقلوبنا مع الجرحى الراقدين في المستشفيات، ونشارك مشاعر عوائل المفقودين والشهداء والجرحى".