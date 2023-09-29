جريزمان: يجب أن نعمل اكثر ونواصل التحسن

2023-09-29 13:50:08 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان عقب الفوز على مضيفه أوساسونا (2-0) أن فريقه يجب أن يواصل التحسن وعليه مواصلة العمل ليصل إلى أفضل مستوياته.وعقب المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، قال جريزمان: "كان من المهم ألا نتوقف عند مباراة ريال مدريد (التي فازوا بها بنتيجة 3-1) وأن نأتي هنا لنفوز وعلينا الاستمرار على هذا المنوال ويجب أن نعمل وأن نواصل التحسن".وعن الهدف الذي تم إلغاؤه لأصحاب الأرض في الدقيقة (75) من عمر اللقاء أشار إلى أنه لم ير اللعبة التي جاء منها الهدف.وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى (13) نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة،في المقابل توقف رصيد أوساسونا الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل عند (7) نقاط في المركز الرابع عشر.المصدر : كورة