2023-09-29 13:50:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، ضبط متهماً في إحدى دوائر التنفيذ ببغداد متلبساً بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بتأليف فريق عملٍ انتقل إلى دائرة تنفيذ الرصافة؛ للمتابعة والتحرّي عن حالات تعاطي الرشوة، إذ تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة حال تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين".

وأوضحت أن "المُتَّهم تسلَّم الرشوة لقاء تأخير تنفيذ الإجراءات القانونيَّة في إخلاء المحلات المستأجرة من قبل أحد المراجعين الذي قام بدفع الرشوة"، لافتةً إلى أنه "تمت توثيق عمليَّة الضبط من قبل فريق عمل المُديريَّة".

وأشارت الهيئة وفقاً للبيان الى "نظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

المصدر: بغداد اليوم