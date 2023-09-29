المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة الترشيح لبرنامج "سفراء الشباب" (رابط مباشر)

2023-09-29 13:50:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أطلق المجلس الأعلى للشباب، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب).

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المجلس الاعلى للشباب اطلق، اليوم، استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)، الذي أعلن عنه في جلسته الأولى المنعقدة في 13 أيلول 2023".

واشار الى أنه "برنامج وطني شبابي تطوعي يهدف إلى اختيار وتسمية (3290) شاباً وشابةً من مختلف محافظات العراق تحت عنوان (سفير الشباب)".

واوضح انهم "سيمثلون الشباب أمام الحكومة والجهات المعنية، مما يخلق آلية واسعة وفعالة للتواصل والاتصال معهم"، مشيرا الى ان "الحكومة ستعمل على تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة ميدانين تنمويين، يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه".

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