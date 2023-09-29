2023-09-29 14:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر النجم البرازيلي نيمار التعبير عن امتنانه تجاه كل الأشخاص المؤثرين في حياته، بعد إنجازه التاريخي في تخطي رقم أسطورة بلاده بيليه. وبات لاعب الهلال السعودي هو الهداف التاريخي للبرازيل بعد أن تجاوز 77 هدفا وهو الرقم الذي كان يحمله بيليه، حيث سجل الهدفين 78 و79 لينفرد بهذا اللقب في سماء منتخب السيليساو. […]

ظهرت المقالة بعد تخطي رقم بيليه.. نيمار يخص 78 شخصا بهدية فريدة من نوعها! أولاً على ايرث نيوز.