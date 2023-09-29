2023-09-29 14:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في إحدى دوائر التنفيذ في بغداد مُتلبّساً بالرشوة بالجرم المشهود. الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ “مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بتأليف فريق عملٍ انتقل إلى دائرة تنفيذ الرصافة؛ للمتابعة والتحرّي عن […]

ظهرت المقالة لحظة تسلمه المال.. اعتقال موظف ببغداد متلبسا بالرشوة أولاً على ايرث نيوز.