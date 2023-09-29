2023-09-29 14:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلق المجلس الأعلى للشباب، اليوم الجمعة، استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب). وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “المجلس الأعلى للشباب، أطلق استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)، الذي أعلن عنه في جلسته الأولى المنعقدة في 13 أيلول 2023، وهو برنامج وطني شبابي تطوعي يهدف إلى اختيار وتسمية […]

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب) أولاً على ايرث نيوز.