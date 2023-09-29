تحرير مختطفة اجنبية الجنسية والقبض على خاطفيها في بغداد

2023-09-29 14:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، يوم الجمعة، بأنها تمكنت من تحرير مختطفة اجنبية الجنسية مع القاء القبض على خاطفيها وهما ايضا اجنبيان وذلك داخل شقة وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تفيد بوجود فتاة مخطوفة اجنبية الجنسية، وبعد التدقيق ومقاطعة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز المديرية انفا وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة من العثور على الفتاة داخل احدى الشقق في منطقة الكرادة ببغداد.

ووفقا للبيان فإن هذه الفتاة كانت متعرضة لتعذيب والتعنيف من قبل خاطفيها حيث ألقت القوة القبض على متهمين اثنين أجانب الجنسية داخل الشقة، اذ تم تسليمهما الى الجهات ذات الاختصاص.