بدون مقابل.. شروط التقديم وملء استمارة عضوية سفراء الشباب في العراق

2023-09-29 15:01:10 - المصدر: سفراء الشباب

بغداد، 29 سبتمبر 2023 (رويترز) - أطلقت الحكومة العراقية اليوم الجمعة استمارة التقدم لبرنامج "سفراء الشباب"، وهو برنامج وطني تطوعي يهدف إلى اختيار 3290 شابًا من جميع أنحاء البلاد لتمثيل الشباب العراقي أمام الحكومة والجهات المعنية.

ويسعى البرنامج إلى خلق آلية تواصل واتصال فعالة بين الحكومة والشباب، وتدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادة ميدانيين تنمويين يعملون على خدمة المجتمع وبث السلوكيات الإيجابية.

شروط اختيار سفراء الشباب ما يلي:

أن يكون العراقي الجنسية.

أن يكون لديه الرغبة للعمل في البرنامج بشكل تطوعي.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وله مقبولية في أوساط الشباب.

أن يكون غير متهم بدعوة جنائية أو محكوم بدعوة مخلة بالشرف.

أن يكون لديه الرغبة والشغف في خدمة الشباب والمجتمع.

أن يكون لديه الرغبة في بناء ذاته وتطوير قابلياته وقدراته.

أن يتراوح عمره بين 18 و35 عامًا.

أن يتعهد بتمثيل الشباب بشكل مهني وعادل أمام الجميع.

أن يتعهد بعدم استخدام صفة سفير الشباب لمنافع شخصية.

أن يكون مستقلًا وليس لديه أي انتماء سياسي.

وتشمل استمارة التقديم المعلومات التالية:

الاسم الرباعي.

اللقب.

اسم الأم الثلاثي.

المواليد.

الحالة الاجتماعية.

المحافظة.

العنوان الدقيق.

التحصيل الدراسي.

العمل الحالي.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

وسيتم اختيار سفراء الشباب من خلال لجنة متخصصة، وستعلن نتائج الاختيار في وقت لاحق.

وبإمكان الشباب الراغبين بالترشّح التقديم على هذا الرابط: اضغط هنا

وقال رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق إن البرنامج يهدف إلى "إشراك الشباب العراقي في صنع القرار وتنمية المجتمع".