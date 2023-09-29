قرار جديد من مانشستر يونايتد بحق أنتوني

2023-09-29 15:05:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أكد مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، عودة الجناح أنتوني إلى التدريبات وإمكانية دخوله تشكيلة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع استمرار تحقيقات الشرطة في مزاعم الاعتداء.

واستبعد أنتوني من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم هذا الشهر وسط تحقيقات الشرطة في مزاعم من صديقته السابقة غابرييلا كافالين، نافيا ارتكابه أي مخالفة.

وقال يونايتد في بيان: "منذ ظهور المزاعم لأول مرة في يونيو/ حزيران تعاون أنتوني مع الشرطة في التحقيقات في البرازيل وبريطانيا واستمر في ذلك".

وأضاف: "قرر مانشستر يونايتد أن يستأنف أنتوني التدريبات في كارينغتون وسيكون متاحا لدخول التشكيلة بينما تتواصل تحقيقات الشرطة، سيستمر تحت الرقابة مع انتظار تطورات أخرى في القضية".

المصدر: وكالات