"5 مشكلات" لأزمة السكن في العراق.. وخارطة طريق لمعالجتها

2023-09-29 15:46:06 - المصدر: بغداد اليوم

اليوم – ديالى

أشرت غرف التجارة، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، خمس مشكلات خلقتها ازمة السكن في العراق، فيما اكدت طرح مسودة لمعالجة الازمة المتفاقمة منذ 30 عاما.

وقال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "جرى دراسة ازمة السكن في محافظة ديالى وبقية المحافظات وتأثيراتها في خلق عشوائيات"، مضيفا: "حيث باتت تضم قرابة 5 مليون نسمة بالوقت الراهن وفق القراءات المتوفرة وهو رقم مهول يؤكد عمق الازمة وتفاقمها في ظل محدودية الخطوات للحكومات المتعاقبة في حلها، حيث اكتفت بتوزيع الاراضي".

خارطة طريق

واضاف، أن" غرف التجارة في ديالى طرحت مسودة خطة السكن والتي تضم خارطة طريق من 12 نقطة مهمة تضع حلولاً منطقية وعاجلة للازمة تبدأ بتحديد جميع قطع الاراضي التي وزعت بين مدار العقود الثلاثة الماضية".

واشار الى انها "بالتاكيد تشكل ارقاما مفاجئة خاصة وأن بعقوبة لوحدها يوجد من 17-20 الف قطعة لكنها من دون اي خدمات وتركت مهجورة".

واوضح التميمي، أن" الخطة تتضمن التفكير جديًا في بناء مدن جديدة من خلال ما يعرف بالاراضي المخدومة وانهاء ملف الاراضي المهجورة من خلال بيان اسباب عدم السكن بها طيلة عقود، فضلا عن السعي الى زج شركات الدولة في ملف البناء واطئ الكلفة لان 85% من الازمة تنحصر في شريحة دون خط الفقر والبسطاء وصولا الى الشريحة المتوسطة".

تفاقم الأزمة

وتابع التميمي ، أن" ازمة السكن خلقت 5 مشاكل معقدة في العراق ابرزها العشوائيات وتداعياتها الاجتماعية والامنية في ذات الوقت وتاثيراتها النفسية في تعميق الفوارق وضغطها على الخدمات الاساسية "، لافتا الى "اهمية ان لا تكون الحلول تقليدية وتعتمد ذات الخطوات السابقة التي لم تعالج الازمة بل ساهمت في تفاقهما".

وبين ان "الامثلة كثيرة ومنها مشاريع السكن المتلكئة منذ سنوات رغم انفاق عشرات المليارات من الدنانير".

أولوية حكومية

وفي (6 حزيران 2023)، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشكلة السكن في العراق اولية للحكومة، عادا اياها من المشكلات المزمنة في البلاد.

وقال السوداني في كلمة له اثناء حضوره حفل افتتاح مشروع شركة أمواج الدولية السكني الجديد، إن "الحكومة الحالية وضعت أزمة السكن كأولوية و 9 بالمئة يسكنون في العشوائيات وفقاً لوزارة التخطيط" مبينا ان "أزمة السكن باتت تؤثر على المجتمع".

وبين ان "الأرض والتمويل والبنى التحتية أركان أساسية لحل مشكلة السكن وسنتوجه نحو بناء مدن سكنية خارج المركز وليس مجمعات و منح الأراضي لبناء مجمعات داخل المدن ستظهر سلبياته مستقبلاً".

وتابع: "سنعمل على تفعيل المبادرات الخاصة على إنشاء الطرق قبل البدء ببناء المدن السكنية وان مدينة (علي الوردي) السكنية ستضم 70 ألف وحدة".

وختم رئيس الوزراء كلامه بالقول ان "الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة و من دون تسهيلات الإجراءات أمام المستثمرين ستبقى المشاريع حبراً على ورق".

المصدر : بغداد اليوم