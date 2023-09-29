2023-09-29 16:05:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / حسم اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الجمعة، قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئات المقررة انطلاقها في لبنان خلال الفترة من 7 لغاية 15 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وتألفت القائمة المعلنة من قبل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، من منتخبات العراق ولبنان والكويت وسوريا والأردن.

وقالت عضوة الاتحاد رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب، لوكالة شفق نيوز: "لقد أجرى الملاك التدريبي لمنتخبي الواعدات والناشئات آخر اختباراته لاختيار اللاعبات الأفضل في محافظات اقليم كوردستان أربيل والسليمانية ودهوك".

وأضافت طالب: "سبقت اختبارات الإقليم اختبارات جرت في العاصمة بغداد، بمشاركة عدد كبير من الواعدات والناشئات وسيتم حسم قائمة الأسماء التي ستمثل العراق في بطولة غرب آسيا للناشئات"، مبينة أن "الملاك التدريبي اكتشف عدداً لا بأس به من اللاعبات البارزات".

وأشارت إلى أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، يسعى للخروج بتشكيلة جاهزة للمنافسات المقبلة، وتحقيق نتائج طيبة في بطولة غرب آسيا".

وكانت النسخة الثالثة من البطولة، قد أقيمت بمدينة العقبة الأردنية مطلع عام 2023، وشهدت فوز المنتخب اللبناني باللقب على حساب صاحب الضيافة المنتخب الأردني الذي حل وصيفاً.

إلى ذلك، اختار الملاكُ التدريبيّ لمنتخبي الواعدات والناشئات العراقي (33) لاعبةً واعدةً و(40) لاعبةً ناشئةً عقب الاختباراتِ الأولية المكثفة والجولة الاستكشافيّة التي أجراها في بغداد، واختتمها في مدن إقليم كوردستان، وذلك بحضور عضو اللجنة النسوية "وهاد مصطفى" ومقرر اللجنة "علي عباس".

ويستعد الملاكُ التدريبي لمنتخبي الواعدات والناشئات بقيادةِ المدرب "علي حسن"، المشرف على الفئات العمرية في اللجنة النسوية، الى إجراءِ اختبارٍ أخير، مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة بغداد، يكون نهائياً لانتقال الأفضل من اللاعبات اللائي وقع عليهن الاختيار بهدفِ الدخول في مرحلةِ التدريبات الرسميّة تحضيراً للاستحقاقات الخارجيّة المرتقبة متمثلةً ببطولةِ غرب آسيا في الأردن شهر تشرين الثاني.

وأكد الملاك التدريبي، المشرف على الاختبارات، تصاعدَ الرغبة لدى اللاعبات في تمثيل منتخبي الواعدات والناشئات في المنافساتِ المرتقبة، والوصول إلى أفضل المُستوياتِ من خلال الروحية العالية والاندفاع في فترة الاختبارات، ومحاولة التنافس للحُصول على المقبولية الفنيّة والتي أشرت وجود خاماتٍ جيدةٍ تستحق التواجدَ في صُفوفِ المنتخبين.