2023-09-29 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن وتيرة التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية تعتمد على مستقبل منطقة نائية في كندا وتعرف هذه المنطقة باسم “حلقة النار”. وقالت الصحيفة، إن منطقة “حلقة النار” تقع تحت مساحة مستنقعية بعيدة من غابات التنوب والأنهار المتعرجة في شمال أونتاريو الكندية وهي معزولة عن الطرق الرئيسة. وتعتبر هذه […]

ظهرت المقالة كندا.. 67 مليار دولار من المعادن النادرة مدفونة تحت الأرض أولاً على ايرث نيوز.