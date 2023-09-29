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التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية

التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية
التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية
2023-09-29 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة (( THOR MAGNHILD )) المحملة بـكمية (( 42000)) طن من مادة الرز . وقالت مدير عام الشركة المهندسة لمى هاشم الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز : إن “الباخرة قد وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي […]

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