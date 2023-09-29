2023-09-29 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة (( THOR MAGNHILD )) المحملة بـكمية (( 42000)) طن من مادة الرز . وقالت مدير عام الشركة المهندسة لمى هاشم الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز : إن “الباخرة قد وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية أولاً على ايرث نيوز.