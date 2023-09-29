2023-09-29 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

قتل 52 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعاً دينياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة. وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن “المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة”. موضوع يهمك?بعدما أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم […]

ظهرت المقالة هجوم في باكستان يسقط 52 قتيلاً.. خلال احتفال بالمولد النبوي أولاً على ايرث نيوز.