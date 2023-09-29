طرد وزيرة الهجرة من موقع فاجعة الحمدانية (فيديو)

2023-09-29 16:41:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – نينوى

رفض اهالي منطقة الحمدانية في محافظة نينوى، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، دخول وزيرة الهجرة ايفان فائق الى قاعة الهيثم للاعراس، حيث مكان الفاجعة.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، اهالي ضحايا فاجعة الحمدانية وهم يطردون وزيرة الهجرة اثناء محاولتها الدخول الى قاعة الهيثم للاعراس، بالاهازيج والصراخ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة في حادث حريق قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وحدث نتيجة غياب شروط السلامة.

المصدر: بغداد اليوم

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