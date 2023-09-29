الخليفي: مبابي لاعب باريس سان جيرمان ويحب النادي كثيرا

2023-09-29 16:50:03 - المصدر: واع

متابعة- واعصرّح رئيس نادي باريس سان جريمان ناصر الخليفي، اليوم الجمعة، أن كيليان مبابي لاعب بي اس جي، ويحب النادي كثيرا.وقال الخليفي لشبكة (Meczyki )البولندية:" كيليان لاعب رائع، إنه أفضل لاعب في العالم".ولمح رئيس النادي الباريسي في ختام تصريحاته،" نحن سعداء بوجوده مع الفريق، وسيبقى معنا".وينتهي عقد كيليان مبابي (24 عاما) مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري- في يونيو 2024- حيث كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد أكثر من مرة".يذكر أن" النجم الفرنسي الدولي انتقل إلى بي إس جي قادما من موناكو، في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو".