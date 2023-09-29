قيادة شرطة الكرخ تصدر 3 توجيهات للارتقاء بعمل مراكز الشرطة

2023-09-29 16:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، ثلاثة توجيهات بهدف الارتقاء بعمل مراكز الشرطة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في إطار السعي الدائم للارتقاء بعمل مراكز الشرطة، قام قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد حسن بزيارة مركز شرطة عرب جبور".

وأضافت أنه "وجه كافة ضباط مراكز الشرطة لجانب الكرخ باعتماد الارشفة الاكترونية للاوراق التحقيقية والدعاوى لكافة ضباط التحقيق لتسهيل مراجعة المواطنين لمراكز الشرطة"، مشيرةً الى أن "العملية تبدأ من الاستعلامات الخارجية وتزويدها بحاسبة تتضمن ارشفة لكافة الدعاوى وانجازها لاجابة المواطنين اصحاب الدعاوى حول سير الاوراق التحقيقية".

أكد قائد الشرطة، وفقا للبيان، على "تبسيط الاجراءات والروتين والعمل بشفافية من خلال اعتماد ضباط التحقيق على شاشة عرض يطلع المواطن من خلالها على تدوين الافادة الكترونيا".





المصدر : بغداد اليوم

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