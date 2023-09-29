التعليم تمدد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

2023-09-29 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى استمارة القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي2024/2023.



ويأتي التمديد استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وستبقى استمارة التقديم متاحة أمام الطلبة إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

29 أيلول 2023