الإطاحة بـ5 مزورين في مطار بغداد الدولي

2023-09-29 17:00:09 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة، الإطاحة بخمسة مزورين في مطار بغداد الدولي.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ملاكات مركز الإقامة والجوازات في مطار بغداد الدولي، ألقت القبض على 5 مسافرين بحوزتهم جوازات (مزورة) مع مسافر آخر مهرب بعد نصب كمين لهم، إذ كانوا متجهين إلى رحلة خارج البلاد".وأضافت، أنه" تم التأكد من خلال مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، لتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، مع مسافر آخر مهرب بعد نصب كمين لهم، إذ كانوا متجهين إلى رحلة خارج البلاد، وتم التأكد من خلال مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، لتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء".