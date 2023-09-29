القبض على 3 أجانب بحوزتهم أدوية طبية منتهية الصلاحية في نينوى

2023-09-29 17:00:09 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين أجانب بحوزتهم أدوية طبية منتهية الصلاحية غربي نينوى.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" استمرارا لجهود قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب كافة، تمكنت مفارز الفوج الأول في لواء الحدود التاسع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من إلقاء القبض على (3) متهمين أجانب حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية غربي نينوى".وأضافت، أنه" تم ضبط بحوزتهم (430) علبة فيتامين (D3) منتهية الصلاحية، إذ تم تنظيم محضر أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".