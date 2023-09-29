الاستخبارات والأمن: تحرير مختطفة أجنبية في بغداد

2023-09-29 17:00:09 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، تحرير مختطفة أجنبية الجنسية والقبض على خاطفيها في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تفيد بوجود فتاة مخطوفة أجنبية الجنسية وبعد التدقيق ومقاطعة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز المديرية آنفا وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من العثور على الفتاة داخل إحدى الشقق في منطقة الكرادة ببغداد".وأضاف، أن" الفتاة كانت متعرضة لتعذيب وتعنيف من قبل خاطفيها، حيث ألقت القوة القبض على متهمين اثنين أجانب الجنسية داخل الشقة، وتم تسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص".