2023-09-29 18:18:05 - المصدر: اخبار الحمدانية

بثت قناة كردستان 24 التلفزيونية تسجيلاً مصوراً عبر منصاتها الرقمية، اليوم الجمعة، يثير تساؤلات بشأن حريق الحمدانية ويشير إلى احتمالية أن يكون متعمداً.

ويظهر الفيديو شاباً يرتدي لثامًا على وجهه ويقف بيديه رافعًا علامة النصر، وهو ما أشارت إليه القناة، وهو ما يدعم رواية أخرى تحدث عنها مسؤولون في فصيل بابليون المسلح.

وبعد نشر الفيديو، طُرحت تساؤلات من قبل مسيحيي الحمدانية حول احتمالية أن يكون الحريق نتيجة متعمدة، وفق ما ذكرته القناة.

ووثق الفيديو عند بوابة قاعة "الهيثم" في الحمدانية، حيث مكان وقوع الحريق الذي أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

ولم تعلق السلطات العراقية هذا الفيديو بعد.

يثير هذا الفيديو قلقًا بالغًا ويعزز من التساؤلات حول إمكانية أن يكون حريق الحمدانية نتيجة لعمل متعمد.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل استمرار تعرض الأقليات الدينية في العراق لهجمات متزايدة من قبل جماعات متطرفة.

وكانت شبكة باسنيوز الإخبارية ومقرها أربيل، قد أشارت في تقرير لها إلى أن مالك قاعة الهيثم ينتمي لفصيل يقوده ريان الكلداني. ونفى الكلداني ذلك، ولمح مراراً أن يكون الحريق متعمداً.