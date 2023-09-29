علاوي: رئيس الوزراء يشرف على التحقيق بحادث الحمدانية والعقوبات ستكون مشددة

2023-09-29 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق بحادث الحمدانية، فيما أشار إلى أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الحمدانية ولقاءه بالأهالي وزيارته مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى كانت رسالة مهمة تؤكد أن الدولة موجودة ومصرة على معالجة الخلل بصورة تامة، وإنه سيكون هناك تشديد في العقوبات التي ستخرج عبر محضر التحقيق الذي يشرف عليه رئيس الوزراء وتديره وزارة الداخلية".وأضاف، أن" القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين بالتقصير من بينهم المستثمرون الثلاثة للقاعة وعدم توفير شروط السلامة"، لافتا، إلى أن" البحث جار بالتحقيق الجنائي والإداري الذي وجه به رئيس الوزراء لمحاسبة كل المقصرين وكل صور الفساد والتقصير التي أدت إلى هذه الفاجعة الأليمة".وأشار، إلى أن" الحكومة عازمة على الاستمرار بمواجهة جائحة الفساد وهي تقوم بمهمة إنسانية بكل تشكيلاتها في تجفيف الفساد الوظيفي على مدى العشرين عاما الماضية وكذلك ما ورثه العراق من النظام السابق من فساد".وبشأن مراجعة الإجازات الاستثمارية، أكد علاوي أنه" سيكون هناك عمل حكومي كبير للتشديد على تطبيق شروط السلامة في مواد البناء والمشيدات خاصة أن كثيرا من المشاريع التي أحيلت طوال العشرين سنة الماضية لم تراقب وكذلك مشاريع في المناطق المحررة وكان هنالك عشوائية في البناء، ولا بد أن يدقق في كيفية تطبيق شروط السلامة فيها وفي الأبنية تطبيقا لتوجيهات رئيس الوزراء وعلى الحكومات المحلية القيام بدورها في التدقيق بمنح إجازات البناء".