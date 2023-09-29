الخارجية العراقية تدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان

2023-09-29 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، التفجيرين الإرهابيين في باكستان.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها" تُدينُ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الجمعة في باكستان، إذ استهدف التفجير الأول احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأدّى إلى مقتل عددٍ من المواطنين، وكذلك التفجير الثاني الذي استهدف مسجدا في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة".واعربت الوزارة عن" تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".واكدت أن "استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات الإرهابيَّة المتطرفة، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".