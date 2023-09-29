2023-09-29 18:30:22 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، بتمديد التقديم إلى القبول المركزي.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاولى"، أن "الوزير نعيم العبودي وجه بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى استمارة القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي2024/2023".

وتابع، أن "التمديد يأتي استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مضيفاً أن "استمارة التقديم ستبقى متاحة أمام الطلبة إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية".