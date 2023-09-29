2023-09-29 18:36:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف.

وأفاد بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة، بالسجن المؤبد، على إثر اختلاس مليار و800 مليون دينار من المصرف".

وبين، أن "خلفيَّة الحكم في القضيَّة تعود إلى اختلاس المبلغ من المصرف، وصدور أمر قبض بحق مسؤولين فيه،" مشيراً إلى، أن "الهيئة تمكنت في كانون الثاني الماضي من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانيَّة ومعاونه ومسؤول القاصة الحصينة فيه، وعرضهم أمام الجهات القضائية".

وأضاف البيان، إن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣١٥ /الشق الثاني) من قانون العقوبات".

وتضمن الحكم أيضاً "إلزام المدان بتأدية مبلغ مقداره مليار و800 مليون دينار إلى المصرف العقاري، استناداً الى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات" لافتاً إلى، أن "هذا المبلغ يمثل مجموع الأموال المختلسة من المصرف" وفقاً للبيان.





المصدر: بغداد اليوم



