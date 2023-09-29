2023-09-29 18:36:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تواصل الأسواق المحلية لبيع العملة الأجنبية (السوق الموازي)، تجاهلها لكل الإجراءات الحكومية والبنك المركزي العراقي ووعيدها في جر سعر الصرف الى ما يقارب السعر الرسمي (1320 ديناراً لكل دولار واحد).

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 26 من أيلول الجاري ان :"المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات" مشيرا الى ان "سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية".

وتنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.

واستقر الدولار في عموم البلاد عند سعر 155 ألف دينار للمائة دولار.

وهذه قائمة بالأسعار:

100$=155,600 بغداد

100$=155,350 أربيل

100$=155,600 البصرة

100$=155,400 السليمانية

100$=155,450 دهوك

100$=155,550 كركوك

100$=155,550 حلبجة

100$=155,500 نينوى

100$=155,650 النجف

100$=155,600 الأنبار

100$=155,650 المثنى

100$=155,650 ذي قار

100$=155,600 كربلاء

100$=155,600 ديالى

100$=155,650 بابل

100$=155,650 واسط

100$=155,700 الديوانية

100$=155,650 صلاح الدين

100$=155,700 ميسان

ويرى خبراء اقتصاديون انه "لم يعد لدى المركزي العراقي والحكومة أي حلول أخرى لضبط السوق وحركة الدولار بيد المضاربين والمهربين، ويبدو أنها مسألة وقت قبل إعلان الحكومة استسلامها في معركة الدولار والقبول بالأمر الواقع".

يذكر ان رئيس الوزراء قال الثلاثاء الماضي ان "تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار".





المصدر: بغداد اليوم