"الموازي" يتجاهل وعيد الحكومة ويحلق فوق الـ 155 ألفاً.. قائمة مسائية للدولار
بغداد اليوم- بغداد
تواصل الأسواق المحلية لبيع العملة الأجنبية (السوق الموازي)، تجاهلها لكل الإجراءات الحكومية والبنك المركزي العراقي ووعيدها في جر سعر الصرف الى ما يقارب السعر الرسمي (1320 ديناراً لكل دولار واحد).
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في 26 من أيلول الجاري ان :"المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات" مشيرا الى ان "سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية".
وتنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.
واستقر الدولار في عموم البلاد عند سعر 155 ألف دينار للمائة دولار.
وهذه قائمة بالأسعار:
100$=155,600 بغداد
100$=155,350 أربيل
100$=155,600 البصرة
100$=155,400 السليمانية
100$=155,450 دهوك
100$=155,550 كركوك
100$=155,550 حلبجة
100$=155,500 نينوى
100$=155,650 النجف
100$=155,600 الأنبار
100$=155,650 المثنى
100$=155,650 ذي قار
100$=155,600 كربلاء
100$=155,600 ديالى
100$=155,650 بابل
100$=155,650 واسط
100$=155,700 الديوانية
100$=155,650 صلاح الدين
100$=155,700 ميسان
ويرى خبراء اقتصاديون انه "لم يعد لدى المركزي العراقي والحكومة أي حلول أخرى لضبط السوق وحركة الدولار بيد المضاربين والمهربين، ويبدو أنها مسألة وقت قبل إعلان الحكومة استسلامها في معركة الدولار والقبول بالأمر الواقع".
يذكر ان رئيس الوزراء قال الثلاثاء الماضي ان "تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار".
المصدر: بغداد اليوم