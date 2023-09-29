المغرب.. اكتشاف 3 مواقع لأثر ديناصورات تعود إلى ما قبل 160 مليون سنة

2023-09-29 18:40:17 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف فريق من الجيولوجيين وعلماء الأحياء القديمة في المغرب، 3 مواقع جديدة لأثر الديناصورات من العصر الجوراسي بمنطقة إسلي بإملشيل، أي أن عمر الاكتشافات يعود إلى أكثر من 160 مليون سنة. ويتكون الفريق العلمي من أعضاء من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجامعة ليفربول جون مورز، وجامعة برمنغهام. أحد مواقع الآثار المكتشفةمتداولة […]

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