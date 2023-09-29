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وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني

وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني
وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني
2023-09-29 18:40:17 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الجمعة، بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى استمارة القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024/2023. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “يأتي التمديد استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وستبقى استمارة التقديم متاحة أمام الطلبة إلى […]

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