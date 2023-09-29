2023-09-29 18:40:17 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الجمعة، بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى استمارة القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024/2023. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “يأتي التمديد استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وستبقى استمارة التقديم متاحة أمام الطلبة إلى […]

ظهرت المقالة وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي إلى ما بعد إعلان نتائج الدور الثاني أولاً على ايرث نيوز.