العراق يدين تفجيري باكستان

2023-09-29 18:40:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة يوم الجمعة، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في وقت سابق من اليوم في باكستان.

واستهدف التفجير الأول احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأدّى إلى مقتل عددٍ من المواطنين، وكذلك التفجير الثاني الذي استهدف مسجد في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب بيان للخارجية العراقيَّة ورد لوكالة شفق نيوز؛ اعربت فيه عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة.

واضاف البيان؛ أنَّ استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات الإرهابيَّة المتطرفة، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعيّ للدول.