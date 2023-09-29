2023-09-29 19:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع موسع لتأهيل المباني التراثية القديمة.وذكرت المحافظة في بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكومي: وتلقته ايرث نيوز أن “الاجتماع عقد برئاسة المعاون الفني لمحافظ بغداد المهندس حيدر والي، وممثلي عن رابطة المصارف العراقية وأمانة بغداد ووزارة الثقافة وبحضور الخبير والمعماري المهندس أكرم العكيلي ممثلاً عن جائزة تميز […]

ظهرت المقالة اجتماع موسع لتأهيل متصرفية بغداد وبناية مركز الشرطة القديم أولاً على ايرث نيوز.