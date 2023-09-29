صورة وفيديو.. سيطرة الحسينية في بغداد: ازدحام خانق وأجواء ترابية وطوابير فوضوية.. وبالليل بدون كهرباء"

2023-09-29 20:03:27 - المصدر: سيطرة الحسينية

تشهد سيطرة الحسينية في شمال بغداد ازدحاماً خانقاً، مما يجعل السائقين يقفون ساعات طويلة في طابور فوضوي. الأجواء في السيطرة ترابية للغاية، وطوابير التفتيش فوضوية، وفي الليل، لا توجد كهرباء في السيطرة، وهو ما يجعل الناس ينتظرون طويلاً.

وبحسب شهود عيان، فإن الازدحام في السيطرة يبدأ منذ الصباح الباكر، ويستمر حتى ساعات المساء. ويضطر السائقين إلى الوقوف في طابور فوضوي، مما يتسبب في تعطيل حركة المرور في المنطقة.

وأضاف الشهود أن الأجواء في السيطرة ترابية للغاية، بسبب وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية في المنطقة. كما أن طوابير التفتيش فوضوية، مما يتسبب في الازدحام الشديد.

وفي الليل، لا توجد كهرباء في السيطرة، مما يجعل الناس ينتظرون طويلاً في الظلام.

وعبر العديد من السائقين عن استيائهم من الازدحام في السيطرة، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد منه.

ويعكس الازدحام في سيطرة الحسينية حالة الفوضى التي تعاني منها العديد من المرافق الحكومية في العراق. ويدعو هذا الحادث إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الراحة للمواطنين.