2023-09-29 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن خطتها الزراعية المتضمنة استحداث (١٠٨) حدائق وزراعة اكثر من ٥ ملايين شتلة و(٣٧٥) ألف شجرة وشجيرة في اطار جهودها لزيادة المسطحات الخضراء في العاصمة. وذكر بيان للامانة تلقته ايرث نيوز ان “الدوائر البلدية باشرت العمل بخطتها الزراعية الخريفية تنفيذاً لتوجيهات امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم لتشمل […]

ظهرت المقالة بغداد.. خطة لاستحداث اكثر من 100 حديقة وزراعة 5 ملايين شتلة و 300 ألف شجرة وشجيرة أولاً على ايرث نيوز.