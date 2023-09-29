2023-09-29 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إطلاقها حملة كشوفات لرصد مخالفي شروط السلامة في عموم محافظات العراق. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني، باشرت مديريات الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية بتنفيذ حملة كشوفات شملت جميع القطاعات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع […]

ظهرت المقالة بعد فاجعة الحمدانية.. الدفاع المدني يطلق حملة كشوفات لرصد مخالفي شروط السلامة (صور) أولاً على ايرث نيوز.