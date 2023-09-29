الأمطار تدشن أعمالها في العراق.. الأحد الدفعة الاولى وأسبوع من عدم الاستقرار

2023-09-29 21:11:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية اليوم الجمعة (29 ايلول 2023)، عن انطلاق اولى الدفعات المطرية في العراق ابتداء من يوم الاحد المقبل في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "السحب تندفع من جهة غرب وشمال غرب البلاد خلال ساعات مساء الاحد ونهار الاثنين نحو مدن البلاد كافة بكميات تزداد كثافتها شمال ووسط البلاد وغربها، معلنة عن حالة جوية خريفية ممطرة محدودة في اماكن من مدن شمال البلاد وغربها وبعض الاماكن من مدن الوسط".

واضاف ان "امطارا على شكل زخات متفرقة ما بين خفيفة الى معتدلة متوقع ان يبدأ هطولها مساء الاثنين في مناطق من السليمانية وشمال صلاح الدين وكركوك ودهوك وشمال نينوى وشمال اربيل".

واشار الى انه "خلال يومي الثلاثاء والاربعاء تشمل الامطار مناطق أخرى في شمال وغرب البلاد وهي نينوى واربيل والانبار".

وبين ان "حالة عدم الاستقرار تستمر لغاية مساء الخميس، لكن هنالك بعض التكونات الرعدية تستمر الجمعة شمال اربيل وشمال السليمانية".

المصدر: بغداد اليوم