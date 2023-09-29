2023-09-29 21:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وكيل وزارة التجارة للشؤون الاداري ستار الجابري، اليوم الجمعة، على هامش ترأسه وفد العراق في اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الايرانية بطهران بالعديد من ممثلي القطاع الخاص الايراني ويدعوهم للمشاركة في مشاريع الاستثمار لانشاء المناطق الصناعية والحرة بين العراق وايران . واكد الوكيل الجابري في بيان تلقته ايرث نيوز ان “اللقاء جرى خلال […]

ظهرت المقالة العراق يدعو ايران للمشاركة في مشاريع الاستثمار لانشاء المناطق الصناعية والحرة بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.