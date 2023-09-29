2023-09-29 21:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن التوصل لاكتشاف داخل هرم الملك ساحورع، الموجود في ‏محافظة الجيزة.‏ وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة في جامعة فورتسبورغ، تمكنت من الكشف ولأول مرة عن سلسلة من المخازن داخل الهرم. وأكد وزيري أن هذا الكشف “يساهم في […]

ظهرت المقالة مصر… اكتشاف أثري غير مسبوق داخل أحد الأهرامات في الجيزة أولاً على ايرث نيوز.