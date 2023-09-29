2023-09-29 21:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الجمعة، عن اعتقال مطلق عيارات نارية أثناء حفل زفاف غربي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه تسبب بفزع المواطنين. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء بعد سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الكرخ الخامس ، على الفور وجه قائد شرطة بغداد […]

ظهرت المقالة تسبب بفزع المواطنين.. اعتقال مطلق عيارات نارية أثناء حفل زفاف غربي بغداد أولاً على ايرث نيوز.