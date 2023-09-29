2023-09-29 22:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

في مفارقة واضحة، سجلت محافظة ديالى التي تعد المحافظة الاكثر تضررًا من الجفاف خلال العامين الماضيين، وفيات بحالات غرق، بأرقام قياسية، مقارنة بالأعوام الماضية، الا انه مع ذلك، كان للجفاف أثر في تغيير خارطة "جغرافيا الغرق"، فبينما كان نهر ديالى يتصدر الانهر والجداول الاخرى في ديالى بحالات الغرق، تراجع هذه المرة بفعل الجفاف وانخفاض مياهه.

ورغم ازمة الجفاف الحادة التي ضربت اكثر من 20 مقاطعة زراعية بديالى وتسبت في نضوب انهر وجداول، لكن لعنة الصيف في غرق الشباب والصبية سجلت احصائية هي الاعلى بعد 2003.

40 ضحية خلال 2023

الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "عدد ضحايا الغرق وصل الى قرابة 40 ضحية خلال 2023 نصفهم اعمارهم اقل من 18 سنة"، لافتا الى ان "الاحصائية هي الاعلى بعد 2003".

واضاف، ان "نهر ديالى فقد صدارته المعتادة في كونه الاعلى في حالات الغرق خلال 2023 لأول مرة منذ عقود"، لافتا الى ان "جدول الخالص كان الاعلى هذا العام خاصة وانه ممتلئ في مقاطع متعددة بالمياه، لضمان ضخ المياه الى محطات الاسالة المركزية في بعقوبة وبقية المناطق".

واشار الى انه "رغم جهود دائرته وتحذيراتها المتكررة من خطورة السباحة في الانهر والجداول الخطيرة لكن البعض للاسف لايلتزم خاصة الشباب والصبية ما يؤدي الى سقوط ضحايا".

30 ضحية خلال 8 أشهر



وكانت صحة ديالى قد اشارت الى ان اجمالي ضحايا الغرق في الانهر والجداول المائية في ديالى خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، تجاوز الـ 30 حالة نصفهم دون 15 سنة".

وتسجل ديالى سنويا كمعدل عام من 18-25 حادث غرق في الانهر والجداول، فيما يشكل نهر ديالى الاعلى في معدلات، قبل ان يتراجع هذا العام عن الصدارة.





المصدر: بغداد اليوم