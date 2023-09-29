في الحارثية.. اعتقال مطلق عيارات نارية خلال حفل زفاف

2023-09-29 22:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة الكرخ اليوم الجمعة (29 ايلول 2023)، اعتقال مطلق عيارات نارية خلال حفل زفاف في منطقة الحارثية.

وذكرت شرطة الكرخ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الكرخ الخامس، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل من الفوج المذكور للتوجه نحو مصدر اطلاق النار وتطويق المنطقة وغلق مداخل ومخارج محل الحادث للكشف عن ملابسات الحادث والقبض على الجناة".

واضافت انه "تبين ان مصدر اطلاق النار من حفل زفاف، وتم القبض على مطلق العيارات النارية وضبط السلاح المستخدم من قبله، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وايداعه التوقيف".

المصدر: بغداد اليوم