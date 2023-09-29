بعدما حاول الانتحار.. نيس يصدر بيانا بشأن لاعبه

2023-09-29 23:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبدى نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، دعمه للاعبه ألكسيس بيكا بيكا، بعدما حاول اللاعب الانتحار قفزا من فوق جسر على ارتفاع كبير، صباح الجمعة.

وقال رئيس النادي جان بيير ريفير في بيان، بعد نجاح جهود إنقاذ اللاعب: "قبل كل شيء نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به".

وأضاف البيان: "سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".

وحاول اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عاما، في وقت سابق، الانتحار بالقفز من فوق جسر مانيان في مدينة نيس، جنوبي فرنسا.

المصدر: سكاي نيوز