تعليمات مشددة جديدة: دفاع مدني وشرطة المحافظات سيتحملون مسؤولية أي حريق بمنشأة مخالفة

2023-09-29 23:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

افاد مصدر امني اليوم الجمعة (29 ايلول 2023)، بصدور تعليمات جديدة من وزير الداخلية عبد الامير الشمري على خلفية فاجعة حريق الحمدانية في الموصل، حيث تضمنت التعليمات الجديدة تحميل مدير دفاع مدني المحافظة وضابط المركز المعني مسؤولية اي حريق في اي منشأة او مشروع مخالف للتعليمات دون اتخاذ الاجراءات بحقه.

واضاف المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية يُحمل مدير دفاع مدني المحافظة وضابط المركز المعني المسؤولية القانونية في حالة حصول حادث حريق في آي منشأة او مشروع مخالف لتعليمات الدفاع المدني، ولم تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه وغلقه بالتنسيق مع المحافظين كونهم روؤساء الدفاع المدني في المحافظات".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بحملة واسعة لفحص جميع المنشات في العراق والبحث عن المنشآت المخالفة لاجراءات السلامة.